У торговому центрі «Барабашове» знову пожежа
На момент виникнення пожежі на території ринку відвідувачів не було, торговельні приміщення були закриті…
Харків. 31 травня. УНІАН. У суботу ввечері у Харкові у торговому центрі «Барабашове» сталася пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, повідомлення про пожежу надійшло о 17.51 30 травня.
Вогнем були охоплені 4 павільйони: горіли одяг, промислові та господарчі товари. Площа пожежі становила близько 40 кв. метрів.
Безпосередньо пожежа виникла в одному з павільйонів та поширилася на три розташованих поруч. На момент виникнення пожежі на території торговельного центру відвідувачів не було, торговельні приміщення були закриті.
Пожежа була ліквідована о 19.20. Постраждалих немає. Причини пожежі і збитки встановлюються.
Це вже третя пожежа впродовж року у ТЦ «Барабашове».
Як повідомляв УНІАН, одна з пожеж, збитки від якої становили близько 50 млн. грн., сталася у квітні 2008 року, друга – у серпні 2008 року.
На знімку: пожежа в ТЦ «Барабашове». Квітень 2008 р.
Фото Олександра ГРИЩЕНКА