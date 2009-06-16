Литвин не проти перенести Конституційний Суд до Харкова

Харків. 16 червня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не проти перенести Конституційний Суд України до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Харкові.

На думку В.ЛИТВИНА, в Україні існує нагальна потреба «розосередження влади».

Він відзначив можливості Харкова щодо перенесення туди Конституційного Суду. «Тут багато правників, і є можливості», - сказав голова парламенту.

Як відомо, зокрема, у Харкові розташована Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.