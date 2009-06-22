Курс валют у комбанках Харкова

Долар 7,6 - 7,64 грн.

Харків. 22 червня. УНІАН. На 22 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,6 грн. (продаж - 7,7 грн.), євро - 10,55 грн. (10,72 грн.), Базис - 7,64 (7,65), 10,62 (10,74), Меркурій - 7,61 (7,7), 10,6 (10,8), Реал-банк - 7,64 (7,69), 10,53 (10,73) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 22 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.6800 (на 19 червня – 761.7400), 100 EUR – 1061.1726 (на 19 червня – 1060.3421), 10 RUR – 2.4449 (на 19 червня – 2.4493).

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