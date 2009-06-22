Прикордонники перехопили в Куп’янську 250 черепах

Харків. 22 червня. УНІАН. 250 живих черепашок виявили учора Харківські прикордонники спільно з митниками під час огляду потягу «Ташкент-Харків» у пункті пропуску «Куп’янськ».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, власником вантажу виявився провідник вагону - громадянин Узбекистану.

Обмотаних плівкою рептилій виявили в туалеті та в проході між вікнами. Частина черепашок була просто захована в ніші, а частина знаходилася у мішках.

Черепашок передали до митниці, де їх оцінили в 17,5 тис. грн. За даними прес-служби, середньоазійські степові черепахи досить часто виступають предметом контрабанди і перевозяться у потягах далекого прямування. Більшість рептилій живими до пункту призначення, як правило, не доїжджає.