Працівники заводу ім. Шевченка і ХАЗу вимагають зарплату
10:03, 25 червня 2009Харьків
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Мітинг на майдані Свободи
Харків. 25 червня. УНІАН. Працівники заводу ім. Шевченка та авіазаводу сьогодні зранку розпочали пікетування на майдані Свободи.
Як передає кореспондент УНІАН, учасник акції, яка проходить навпроти Будинку рад, де в ці хвилини розпочалася сесія облради, вимагають виплати зарплат.
З мітингувальниками намагаються спілкуватися деякі депутати і обіцяють порушити це питання на сесії.
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