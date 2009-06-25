Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,6-7,66 грн.

Харків. 25 червня. УНІАН. На 25 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,6 грн. (продаж - 7,7 грн.), євро - 10,65 грн. (10,8 грн.), Базис - 7,66 (7,7), 10,69 (10,82), Меркурій - 7,66 (7,72), 10,6 (10,85), Реал-банк - 7,66 (7,7), 10,63 (10,81) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 24 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.3500 (на 24 червня – 761.1100) 100 EUR – 1069.5008 (на 24 червня – 1063.8796) 10 RUR – 2.4484 (на 24 червня – 2.4104).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter