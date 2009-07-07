У Лозовій згорів «Бонус»
09:04, 07 липня 2009Харьків
0 0
Причини і збитки встановлюються
Харків. 7 липня. УНІАН. Учора в Лозовій згорів магазин «Бонус».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в приміщенні на вулиці Володарського близько 9-ї ранку.
Вогнем була охоплена покрівля на площі 60 кв. метрів та підвісна стеля на площі 50 кв. метрів. Пожежа була ліквідована о 10:30.
Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
Постраждалих немає, повідомили у прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter