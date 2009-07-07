У Лозовій згорів «Бонус»

Харків. 7 липня. УНІАН. Учора в Лозовій згорів магазин «Бонус».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в приміщенні на вулиці Володарського близько 9-ї ранку.

Вогнем була охоплена покрівля на площі 60 кв. метрів та підвісна стеля на площі 50 кв. метрів. Пожежа була ліквідована о 10:30.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.

Постраждалих немає, повідомили у прес-службі.