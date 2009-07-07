Влада контролює харчування в закладах відпочинку дітей

Харків. 7 липня. УНІАН. Постачання продуктів харчування до оздоровчих закладів знаходиться під постійним контролем.

Про це повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки Віктора ГАРКАВЦЯ.

За його словами, у червні на базі загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів була організована робота 769 таборів з денним перебуванням, у яких відпочило 85,1 тис. дітей та підлітків.

Для дітей було організовано 2-3-разове харчування на суму від 3,00 грн. до 7,00 грн. із залученням спонсорських коштів на придбання овочів, фруктів тощо.

На цей час в області функціонує 11 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, які підпорядковані відділам освіти (в них перебуває 1262 дитини) і 5 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку обласного підпорядкування, в яких перебуває 595 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У цих закладах організовано 5-6-разове харчування на суму до 38. грн.

На санаторний режим роботи (збільшення вартості харчування на 10%) переведено 575 дошкільних навчальних закладів, у яких оздоровлюються близько 54 тис. дітей (83,5% від загальної кількості дітей, які виховуються в ДНЗ).

За інформацією ГУ освіти і науки, до кінця літа через систему освіти планується охопити відпочинком та оздоровленням понад 90 тис. дітей шкільного віку, в тому числі, 22,4 тис. дітей пільгових категорій.

Головним управлінням освіти і науки разом з обласною санітарно-епідеміологічною станцією, управлінням охорони здоров’я, іншими відомствами здійснюється постійний контроль за створенням відповідних умов перебування дітей в оздоровчих закладах, постачанням якісних продуктів харчування, інформує сайт ОДА.