Суд ліквідував футбольну Прем`єр-лігу

Харків. 7 липня. УНІАН. Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов гендиректора дніпропетровського «Дніпра» Андрія Стеценка до Державного реєстратора (Печерська райміськадміністрація м.Києва) у зв`язку з тим, що в організаційно-правовій формі Прем`єр-ліга не відповідає українському законодавству. Суд виніс рішення про ліквідацію української футбольної Прем`єр-ліги.

У реєстратора, а також третьої сторони в особі української Прем`єр-ліги є право оскаржити рішення суду в десятиденний термін або зробити перереєстрацію згідно із законодавством.

Тим не менш, прес-аташе прем`єр-ліги Андрій Палаєв заявив, що жодних документів щодо ліквідації організація не отримувала: «До нас також дійшли ці чутки, проте жодних документів ми ще поки не отримували із суду. Однак Прем`єр-ліга продовжує спиратися на той факт, що ніякі рішення адміністративного суду не є законом для футбольної організації».

Newsru.ua