У Металісті гратиме футболіст «Індепендьєнте»

Харків. 7 липня. УНІАН. Харківський футбольний клуб «Металіст» прибав 22-річного аргентинського півзахисника Ернана ФРЕДЕСА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», контракт з футболістом було підписано 6 липня у Харкові.

Сьогодні Е.ФРЕДЕС уже приступив до тренувань, сказав представник прес-служби. Вартість контракту та його умови поки що не розголошуються.

За даними прес-служби, Ернану ФРЕДЕСУ 22 роки (народився 27.03.1987, 174 см, вага 70 кг). Фланговий півзахисник (лівофланговий, але може зіграти і справа). Виступав у «Індепендьєнте» (Аргентина). За період 2007-2009 рр. провів у складі цієї команди 61 матч, забив 3 голи.

Напередодні спортивний директор «Металіста»Євген КРАСНИКОВ повідомив, що придбаний минулого року харківським клубом інший аргентинський футболіст Вальтер АСЕВЕДО «відправиться у зворотному напрямі в аргентинський клуб «Індепендьенте».

Як пише спортивна преса, аргентинський універсал, що здатний закрити як праву, так і ліву бровку, приїжджає до Харкова на правах річної оренди. Якщо все складеться добре, за рік трансфер ФРЕДЕСА може бути викуплений за 3 млн. дол. Українці увели аргентинця буквально з-під носа турецького Трабзонспора, пише Футбол Росії з посиланням на ItaSportPress.