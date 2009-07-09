Аваков поскаржився Тимошенко на міністра Новицького

Харків. 9 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вимагає від Міністерства промислової політики виконати розпорядження Кабінету міністрів України щодо підтримки Харківського тракторного заводу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, на початку червня керівництво облдержадміністрації, «віддаючи належне досвіду успішної конструктивної співпраці з Кабінетом міністрів», вже зверталося до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕКНО з листом у зв’язку з погіршанням стану справ на ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе».

Сьогодні керівництво облдержадміністрації констатує, що «ХТЗ зупинився, аби уникнути перевиробництва, тому що з 700 тракторів, які згідно з п.2 і п.3 Постанови Кабінету міністрів №328-р від 18.03.2009 мали бути закуплені через УкрАгроЛізинг, реально було замовлено всього 2 трактори на суму 731 тис. грн. (станом на 08.07.2009 р. 2 трактори згідно з Угодою №9У заводом відвантажено, оплата не надійшла)».

При цьому ОДА володіє інформацією, що «в УкрАгроЛізингу є близько 300 заявок на техніку виробництва ХТЗ на загальну суму близько 100 млн. грн. (без урахування III і IV кварталів)».

В такій ситуації А.АВАКОВ звертає увагу прем’єра на незрозумілу, з його точки зору, рекцію міністра мінпромполітики Володимира НОВИЦЬКОГО.

«Мене дивує емоційна реакція міністра промислової політики НОВИЦЬКОГО на ситуацію із заводом ХТЗ. Я не приймаю позицію міністра, що завод знаходиться поза зоною компетенції міністерства та уряду», - заявив А.АВАКОВ.

«Що стосується збуту підприємства, структуру якого міністр НОВИЦЬКИЙ охарактеризував неправильно, - сказав губернатор, - то в 2008 р. завод ХТЗ реалізував 648 тракторів в Україні (28% збуту) і 1677 одиниць експортував (у тому числі, 1477 тракторів (64% збуту) до Російської Федерації і 200 тракторів (9% збуту) до Казахстану, Таджикистану, Узбекистану і Монголії).

А.АВАКОВ вважає, що «українське підприємство з колосальною історією і прекрасним нинішнім потенціалом, яке запропонувало нову лінійку технологічно сучасних тракторів, не може залишитися без державної підтримки».

Губернатор звертає увагу на те, що «на заводі працює 4 тисячі харків`ян, які розраховують на підтримку як місцевої виконавчої влади, так і уряду. Харківська обласна адміністрація зробила на своєму рівні низку заходів, підтримуючи і, не соромлюся цього, протекціонуючи трактор ХТЗ».

За словами А.АВАКОВА, «у березні прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО активно підтримала пропозиції обласної адміністрації на адресу міністерства Агропромислової політики і міністерства промислової політики, і на засіданні уряду було прийнято розпорядження №328-р «Про державну підтримку в 2009 році вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу», де практично у всіх додатках фігурує ХТЗ з конкретними цифрами».

«Мені прикро, - зазначає керівник області, - що після більш як 3 місяців, у розпал кампанії зі збору врожаю, коли трактори мають працювати в полі, вони стоять на заводському відвантажувальному майданчику. Мені прикро, що урядовці деяких міністерств, дезінформуючи і «підставляючи» прем`єр-міністра, дотепер не виконують рішення українського уряду, підписане прем`єр-міністром».

Звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, А.АВАКОВ вказує при цьому на те, що він не хоче «політизувати це питання»: «Я хочу конструктивної, адекватної роботи всієї вертикалі виконавської влади, включаючи облдержадміністрацію, міністерства, прем`єр-міністра. Тим паче, що приклад такої роботи у Кабінету міністрів та облдержадміністрації цього року вже є по Харківському авіазаводу та заводу ім.Малишева».

«Тому, - заявив А.АВАКОВ, - я вимагаю від Мінпромполітіки виконати розпорядження Кабінету міністрів №328-р, підписане прем`єр-міністром ТИМОШЕНКО, або вголос заявити і доповісти прем`єр-міністру, що міністр промполітики НОВИЦЬКИЙ не бажає підтримувати в 2009 році вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу і вважає, що це не є функція уряду».