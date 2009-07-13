У Верхньому Салтові внаслідок пожежі від блискавки загинула людина

Харків. 13 липня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка була спричинена блискавкою, в Харківській області загинув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 12 липня в селі Верхній Салтів Вовчанського району в садовому товаристві «Ізумруд» в одному з приватних будинків.

Повідомлення про пожежу надійшло до чергової частини ГУ МНС в Харківській області о 03.57 12 липня. Вона була ліквідована о 08.45. На місці згорілого будинку було знайдено загиблого сина господаря, чоловіка 1971 року народження.

Попередньою причиною виникнення пожежі визначено попадання в будинок блискавки, повідомили у прес-службі.