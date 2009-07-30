Долар на міжбанку росте, євро - падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1265/8,1830 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2555/75, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,4240/11,4880. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4046/48 (середа - 1,4158/60).

У середу, 29 липня, Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні за валютною парою USD/UAH – 7,7000.