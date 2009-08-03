На трасі спалахнула вантажівка
10:16, 03 серпня 2009Харьків
0 0
50-річний чоловік згорів у вантажівці. Пожежа трапилася 2 серпня вночі на дорозі Зміїв-Балаклія, спалахнула кабіна автомобіля.
Як повідомляють у Головному управлінні МНС області, коли трапилася пожежа, машина стояла. Водій отримав близько 80% опіків тіла. Постраждалого доставили до центральної районної лікарні, але за годину він помер.
Що могло викликати спалах, як говорять у МНС, поки що не відомо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter