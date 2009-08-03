На трасі спалахнула вантажівка

50-річний чоловік згорів у вантажівці. Пожежа трапилася 2 серпня вночі на дорозі Зміїв-Балаклія, спалахнула кабіна автомобіля.

Як повідомляють у Головному управлінні МНС області, коли трапилася пожежа, машина стояла. Водій отримав близько 80% опіків тіла. Постраждалого доставили до центральної районної лікарні, але за годину він помер.

Що могло викликати спалах, як говорять у МНС, поки що не відомо.

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