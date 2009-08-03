Борги із зарплати за місяць зросли на 20 мільйонів
15:56, 03 серпня 2009Харьків
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Спільна заборгованість з виплати заробітної плати в Харківській області становить 136,1 млн. гривень.
Це дані на 1 липня. Як повідомив начальник Головного управління праці та соціального захисту облдержадміністрації Ігор Балута, борги із зарплати збільшилися порівняно з початком року на 24,4 млн. грн. або на 21,8%.
А за червень борг виріс на 19,2 млн. грн.
На 203 економічно активних підприємствах сума заборгованості із заробітної плати становить117,5 млн. грн., і виросла за червень цього року на 18,7 млн. грн., пише сайт облдержадміністрації.
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