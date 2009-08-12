Водій «копійки» розбився насмерть
12:38, 12 серпня 2009Харьків
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Аварія сталася вчора ввечері
У Балаклії загинув автомобіліст. Аварія сталася вчора ввечері.
За інформацією обласної Державтоінспекції, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі до Балаклії, поблизу села Гусарівка.
Водій автомобілю ВАЗ-2101, розповіли в ДАІ, не впорався з управлінням та з’їхав у кювет. Від отриманих у ДТП травм водій «Жигулів» загинув на місці.
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