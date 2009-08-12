Водій «копійки» розбився насмерть

У Балаклії загинув автомобіліст. Аварія сталася вчора ввечері.

За інформацією обласної Державтоінспекції, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі до Балаклії, поблизу села Гусарівка.

Водій автомобілю ВАЗ-2101, розповіли в ДАІ, не впорався з управлінням та з’їхав у кювет. Від отриманих у ДТП травм водій «Жигулів» загинув на місці.

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