Програма заходів до Дня міста

Фотовиставки, фестивалі, фінал конкурсу краси. Про заходи, які придумала міська влада до 355-річчя Харкова, розповіла сьогодні на прес-конференції начальник управління Світлана Бабицька.

За її інформацією, святкові заходи почнуться вже в наступний вівторок.

18 серпня

Фонд Юрія Сапронова на гольф-полі «Superior Golf Club» презентує фотоальбом «Харків». Це нове видання фотоальбому «Харків. Місто і околоиці», який фонд видавав до ювілею міста п’ять років тому.

20 серпня

О 17.00 в саду ім. Шевченка відбудеться відкриття фотовиставки «Харків. 1941-1943». Експозиція буде відкрита до 24 серпня.

О 19.00 в ККЗ «Україна» почнеться фестиваль «Щаслива наречена».

21-23 серпня

У саду ім. Шевченка працюватиме виставка квітів.

21 серпня

О 12.00 на фасаді будівлі по вул. Сумській, 36/38 відкриють меморіальну дошку двічі Герою Соціалістичного Труда, лауреатові Ленінської і Державної премій, докторові технічних наук, академікові НАН України, Почесному громадянинові міста Харкова Володимиру Сергєєву, який помер цього року. Він присвятив життя створенню систем для управління стратегічними ракетами й першими комп’ютерами СРСР. Володимир Сергєєв керував конструкторським бюро, яке на початку 60-х років у надсекретних умовах розробило пускові установки для ракет далекої дії.

22 серпня

У галереї «Маестро» відкриється виставка фоторобіт Андрія Авдєєнка, що увійшли до видання ювілейного фотоальбому «Харкову 355 років».

22 серпня

О 13.00 в Палаці студентів Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого відбудеться святковий концерт для ветеранів-визволителів міста.

22 серпня

О 19.00 у ХАТОБі проведуть фінал конкурсу краси «Міс Харків-2009».

23 серпня

День міста почнеться урочистою церемонією піднімання Державного прапора України (вул. Сумська, 39), 9.00

З 8.00 до 11.25 відбудуться урочисті церемонії покладання квітів до пам’ятників Маршалові Жукову, Сковороді, Воїну-визволителю, Пам’ятнику засновникам міста, студбатівцям, а також на Меморіальному комплексі «Дробицький яр» і Меморіалі Слави в Лісопарку.

О 12.00 в міськвиконкомі мер підпише Деклараціюз нагоди 20-річчя побратимських зв’язків між містами Харковом і Цинциннаті.

О 19.30 на майдані Свободи почнеться концерт, у якому візьмуть участь близько 300 харківських колективів і зірок російської естради. Феєрверк почнеться о 24.00.

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