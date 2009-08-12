Блискавка влучила у бензовоз: водій загинув (додані фото)

О 17:05 11 серпня на Донеччині, поблизу селища Володарське, на 23 кілометрі автошляху Кременівка - Ялта, під час грози блискавка влучила у бензовоз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, це призвело до загорання транспортного засобу та загибелі водія. О 18:33 підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.

Всього за добу на території країни зареєстровані 119 дорожньо-транспортних подій, в яких загинули 12 та травмовані 138 людей.