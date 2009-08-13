Держдепартамент США зреагував на заяву Медведєва

США підтримують право України на власний вибір і проведення суверенної політики, заявив представник держдепартаменту Філіп Кроулі.

"Україна - суверенна держава. Вона має право відстоювати свої інтереси у той спосіб, який вважає потрібним. Я думаю, віце-президент Джозеф Байден (під час недавнього візиту на Україну) дав це зрозуміти... Україна має право приймати власні рішення, у тому числі й щодо вступу до НАТО. І ми, поза сумнівом, підтримуємо це", - сказав Кроулі, коментуючи відкрите послання президента Росії Медведєва Віктору Ющенку.