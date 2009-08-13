Держдепартамент США зреагував на заяву Медведєва
11:30, 13 серпня 2009Харьків
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"Україна - суверенна держава"
|Філіп Кроулі
"Україна - суверенна держава. Вона має право відстоювати свої інтереси у той спосіб, який вважає потрібним. Я думаю, віце-президент Джозеф Байден (під час недавнього візиту на Україну) дав це зрозуміти... Україна має право приймати власні рішення, у тому числі й щодо вступу до НАТО. І ми, поза сумнівом, підтримуємо це", - сказав Кроулі, коментуючи відкрите послання президента Росії Медведєва Віктору Ющенку.
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