На міжбанку долар та євро упевнено наступають на гривню

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,2875/8,3315, до 12:00 ціни зросли до 8,3310/8,3640. До закриття торгів цінові рівні концентрувалися в діапазоні - 8,3420/8,3575 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:15 Нацбанк вийшов на ринок із продажем доларів США за курсом 7,8500.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2576/96, на 12:00 ціни піднялися до 0,2595/0.2610. До закриття ціни досягли максимуму - 0,2608/18. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,9500 (-0,6050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4254/56, а на 15:25 зросли до 1,4317/19. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,8155/11,8640, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,8770/11,9155. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні - 11,8915/11,9140.