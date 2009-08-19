Танк «Оплот» прибув до Києва

На параді до Дня незалежності України 24 серпня у Києві вперше буде представлено новий вітчизняний бойовий танк «Оплот».

Як повідомив кореспонденту УНІАН генеральний конструктор зі створення бронетанкової техніки та артилерійських систем, генерал-лейтенант Михайло БОРИСЮК, крім танка «Оплот», на параді в столиці України будуть продемонстровані також ще два нові зразки бронетехніки, створені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова: бронетранспортер БТР-4 «Ладья» та легкий бронетранспортер «Дозор-Б».

«Всі три машини вже доставлені в Київ, і кияни та гості столиці можуть ознайомитися з ними 24 серпня», - сказав М.БОРИСЮК.

За його словами, нова бронетехніка КБ ім. Морозова отримала високу оцінку Міністерства оборони та командування Збройними силами України, і на заводі ім. Малишева у Харкові розпочато підготовку до її серійного виробництва.

Як повідомляв УНІАН, цього року в Україні ухвалено рішення про виділення 120 млн. грн. на випуск перших 10 танків «Оплот» для потреб її Збройних сил.

На знімку: танк «Оплот» на державних випробуваннях на військовому полігоні під Харковом.