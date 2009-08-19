Погода у четвер

Харків. 19 серпня. УНІАН. Завтра у східній частині України та у Криму місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, у Криму північно-східний, 7-12 м/с, на сході та в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 18-23°, у південній частині та місцями в західних областях 23-28°; на високогір`ї Карпат вночі 5-10°, вдень 13-18°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.