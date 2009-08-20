Майдан Свободи і Сумську тимчасово перекриють

Харків. 20 серпня. УНІАН. У зв’язку з проведенням загальноміських свят з 08.00 20 серпня до 05.00 24 серпня у Харкові буде закритий рух транспорту загального користування майданом Свободи.

Як повідомляє сайт міськради, на цей період тимчасово змінюється шлях прямування автобусних маршрутів, які проходять площею Свободи - автобусні маршрути №№285е, 76е, 217е, 288е, 20е/т, №119е, №234е здійснюватимуть об’їзд вул. Сумська – пр. Правди і далі по маршруту.

На період з 16.00 23 серпня до 05.00 24 серпня буде закритий рух транспорту загального користування по вул. Сумській на дільниці від майдану Конституції до перехрестя з пр. Правди. На цей час змінюються маршрути автобусів:

на період з 16.00 до 18.00 23 серпня:

-№№285е, 76е, 217е, 288е, 20е/т, 202е, 265е, 296е, 78е, 286е, 278е: -вул. Університетська – узвіз Халтуріна - вул. Клочківська - узвіз Пассіонарії - пр. Правди і далі по маршруту;

-№119е - вул. Гамарника – пров. Армянський – майдан Рози Люксембург – майдан Пролетарський – вул. Клочківська - узвіз Пасіонарії – пр. Правди – пр. Леніна і далі по маршруту;

-№234е - пр. Московський - пров. Армянський – майдан Рози Люксембург – майдан Пролетарський – вул. Клочківська - узвіз Пасіонарії – пр. Правди – пр. Леніна і далі по маршруту;

на період з 18.00 23 серпня до 05.00 24 серпня:

- №№202е, 265е, 296е, 78е, 286е: вул. Пушкінська – вул. Петровського – вул. Сумська і далі по маршруту;

- №№285е, 76е, 217е, 288е, 20е/т, 119е, 234е: вул. Пушкінська – вул. Петровського – вул. Сумська – пр. Правди і далі по маршруту.