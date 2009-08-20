Штурм – Металіст: Маркевича влаштує нічия

Харків. 20 серпня. УНІАН. Напередодні сьогоднішньої зустрічі команд у матчі Ліги Європи головні тренери «Металіста» і австрійського «Штурму» провели спільну прес-конференцію.

МиронМаркевич, головний тренер ФК «Металіст»:

Наскільки це було можливо, ми подивилися одну гру з «Аустріею» на виїзді і подивилися матч з командою «Широки Брег». Команда мені сподобалася, вона добре навчена і дисциплінована. І те, що вона знаходиться на першому місці, говорить багато про що.

- Чи є якісь гравці в складі «Штурму», яким ви приділите більше уваги?

- Ми знаємо Канделакі і Муратовіча (вони грали в Україні та Росії) ... Звичайно, знаємо і Хааса, але його, наскільки я знаю, травмовано.

- Який завтра буде склад?

- Попереду ще тренування, подивимося.

- У якому складі Жажа та Бордіян, чи можна завтра очікувати на їх появу на полі?

- Можливо. Але, чесно кажучи, я ще не визначився.

- Ви вже думали про Кубок, про зустріч з Динамо?

- Ні, зараз нас це зовсім не цікавить.

- Буркхард буде грати? Який результат вас влаштує?

- Поки не буде. Можливо, у відповідному матчі ... Результат? Результативна нічия, краще - 1:1.

Коментар Едмара:

- Ми знаємо, що ця команда добре грає на своєму полі, ми добре вивчали їхню гру, і завтра будемо сподіватися, що покажемо свою кращу гру.

- Як щодо адаптації до єврокубків?

- Мирон Богданович просить показувати наш кращий футбол у кожній грі - немає різниці це чемпіонат чи Ліга Європи

Франко Фода, Андреас Хельцль (головний тренер і півзахисник «Штурму»):

- Франко, які кадрові проблеми крім травм Кінцля і Хааса вас турбують?

- Все нормально. Всі інші гравці повністю готові до гри.

- Санкт Йохан «вимотав» вас і досить несподівано змусив грати 120 хвилин. Гравці знесилені?

- Ні, все добре. Команда знаходиться в оптимальній фізичній формі.

- Що скажете про Канделакі? Він знайомий нашим уболівальникам з ігор у Чорноморці.

- Це наш основний захисник, сильний гравець. Ми повністю задоволені його грою.

- У вас у складі три гідних захисника, Зоннляйтнер, Шільденфельд і Фельдхофер - кого ви виберете для стартового складу на цей матч?

- Всі виконавці високого класу, і завтра цілком можуть зіграти втрьох.

- Андреас, ви - улюбленець місцевої публіки, один з найкращих бомбардирів команди. Скажіть, ви знаєте, хто буде вам протистояти у складі Металіста?

- Взагалі-то я знаю, але важко вимовити прізвище ... (підказує головний тренер: «Сергій Пшеничних») ... Так, це дуже пристойний гравець.

Франко Фода:

- Насправді, ми дуже добре вивчили суперника і з величезною повагою ставимося до нього. Але завтра ми розраховуємо показати свою кращу гру і, можливо, навіть перемогти.

Прес-служба ФК «Металіст»