Штурм – Металіст: Маркевича влаштує нічия
Десь так 1:1
Харків. 20 серпня. УНІАН. Напередодні сьогоднішньої зустрічі команд у матчі Ліги Європи головні тренери «Металіста» і австрійського «Штурму» провели спільну прес-конференцію.
МиронМаркевич, головний тренер ФК «Металіст»:
Наскільки це було можливо, ми подивилися одну гру з «Аустріею» на виїзді і подивилися матч з командою «Широки Брег». Команда мені сподобалася, вона добре навчена і дисциплінована. І те, що вона знаходиться на першому місці, говорить багато про що.
- Чи є якісь гравці в складі «Штурму», яким ви приділите більше уваги?
- Ми знаємо Канделакі і Муратовіча (вони грали в Україні та Росії) ... Звичайно, знаємо і Хааса, але його, наскільки я знаю, травмовано.
- Який завтра буде склад?
- Попереду ще тренування, подивимося.
- У якому складі Жажа та Бордіян, чи можна завтра очікувати на їх появу на полі?
- Можливо. Але, чесно кажучи, я ще не визначився.
- Ви вже думали про Кубок, про зустріч з Динамо?
- Ні, зараз нас це зовсім не цікавить.
- Буркхард буде грати? Який результат вас влаштує?
- Поки не буде. Можливо, у відповідному матчі ... Результат? Результативна нічия, краще - 1:1.
Коментар Едмара:
- Ми знаємо, що ця команда добре грає на своєму полі, ми добре вивчали їхню гру, і завтра будемо сподіватися, що покажемо свою кращу гру.
- Як щодо адаптації до єврокубків?
- Мирон Богданович просить показувати наш кращий футбол у кожній грі - немає різниці це чемпіонат чи Ліга Європи
Франко Фода, Андреас Хельцль (головний тренер і півзахисник «Штурму»):
- Франко, які кадрові проблеми крім травм Кінцля і Хааса вас турбують?
- Все нормально. Всі інші гравці повністю готові до гри.
- Санкт Йохан «вимотав» вас і досить несподівано змусив грати 120 хвилин. Гравці знесилені?
- Ні, все добре. Команда знаходиться в оптимальній фізичній формі.
- Що скажете про Канделакі? Він знайомий нашим уболівальникам з ігор у Чорноморці.
- Це наш основний захисник, сильний гравець. Ми повністю задоволені його грою.
- У вас у складі три гідних захисника, Зоннляйтнер, Шільденфельд і Фельдхофер - кого ви виберете для стартового складу на цей матч?
- Всі виконавці високого класу, і завтра цілком можуть зіграти втрьох.
- Андреас, ви - улюбленець місцевої публіки, один з найкращих бомбардирів команди. Скажіть, ви знаєте, хто буде вам протистояти у складі Металіста?
- Взагалі-то я знаю, але важко вимовити прізвище ... (підказує головний тренер: «Сергій Пшеничних») ... Так, це дуже пристойний гравець.
Франко Фода:
- Насправді, ми дуже добре вивчили суперника і з величезною повагою ставимося до нього. Але завтра ми розраховуємо показати свою кращу гру і, можливо, навіть перемогти.
Прес-служба ФК «Металіст»