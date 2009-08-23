Директор PL 2012: є єдина команда, і вона працює

Харків. 23 серпня. УНІАН. Зустрічі приймаючих міст сприятимуть створенню єдиної польсько-української команди з підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор PL 2012 Марчин ГЕРРА у Харкові під час наради представників приймаючих міст України і Польщі, яка була присвячена обговоренню питань підготовки і проведення фінального турніру Євро-2012.

М.ГЕРРА високо оцінив значення наради у Харкові, наголосивши, що саме такими постійними зустрічами, де відбувається обмін досвідом, спільною роботою українці та поляки зможуть довести не на словах, а на ділі, що єдина команда з підготовки до Євро-2012 існує і працює.

За словами директора PL 2012, напередодні він побував у всіх українських приймаючих містах – діставався потягом, літаком, автомобілем – і з приємністю помітив значні зрушення. «У всіх містах помітне прискорення робіт. Видно, наскільки оновлена і буде ще модернізована інфраструктура. А спільна робота дозволить відпрацювати систему комунікації між містами, що приймають Євро-2012 в Україні і в Польщі, - сказав М.ГЕРРА.

У ході зустрічі, яка пройшла 22 серпня, представники Харкова, Києва, Донецька і Львова, а також Варшави, Вроцлава, Гданська і Познані розповіли про хід підготовки до Євро у своїх містах, поділилися досвідом розв’язання проблем у ході реалізації проектів.

Виступаючи перед учасниками зібрання, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН зазначив, що, з його точки зору, помітна «висока динаміка міст», а, говорячи про столицю Слобожанщини, висловив упевненість, що «всі об’єкти Харкова будуть готові в чітко обумовлені терміни». «Ми зробимо все, щоб матчі відбулися в чотирьох українських і чотирьох польських містах», - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, повноважні представники міст України та Польщі, що готуються до проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 22 серпня 2209 р. у Харкові підписали Меморандум, яким внесли доповнення до Декларації про створення Ради міст «Євро-2012». Представники міст домовилися, зокрема, скорегувати спільні дії для якомога ефективнішої реалізації вимог УЄФА щодо інфраструктури приймаючих міст на принципах відкритості та рівноправності учасників підготовчого процесу. Наступну робочу зустріч представники приймаючих міст матчів Євро-2012 України та Польщі домовилися провести в січні 2010 року.