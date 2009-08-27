У Харкові з’явився ще один 5-зірковий готель

Харків. 27 серпня. УНІАН. У Харкові з’явився другий 5-зірковий готель. Як повідомляє сайт міськради, відповідний сертифікат видано арт-готелю «Космополіт». Готель знаходиться за адресою вул. Ак. Проскури, 1. Номерний фонд готелю становить 29 номерів. Сертифікат про відповідність 5-зірковому статусу в липні ц.р. виданий також готелю Sun Light Hotel (вул. Киргизька, 19-б). Довідка УНІАН. В рамках проведення Євро-2012 УЄФА поставила до Харкова по кількості готельних номерів такі вимоги: 1240 5-зіркових номерів, 1315 – 4-зіркових, 210 – 3-зіркових.

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