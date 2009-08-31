У вівторок на Сході обіцяють дощі

Харків. 31 серпня. УНІАН 1 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У південній частині, Сумській, більшості центральних та східних областей пройде короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях окремі тумани. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, у західних областях місцями 6-9°; вдень 20-25°, на сході 24-29°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 20-25°. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

31 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 22-24°, в Дніпрі біля Києва 20°.