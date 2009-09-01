ХТЗ відновив виробництво

Харків. 1 вересня. УНІАН. Харківський тракторний завод з 1 вересня 2009 року відновив виробництво.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив директор по персоналу заводу Віктор ЛАГАЧОВ.

З вересня ми відновили виробництво. Обсяг буде не дуже великим, але він буде», - сказав В.ЛАГАЧОВ, не назвавши точних даних.

Як повідомляв УНІАН, Харківський тракторний завод зупинився 1 липня ц.р. Співробітники підприємства були відправлені в оплачувану відпустку на місяць. Роботу планувалося відновити 3 серпня, проте через відсутність коштів відпустку продовжили до 1 вересня.

Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе почав роботу в 1931 році. На сьогоднішній день це найбільше і єдине в Україні та країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних і колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. За роки роботи ХТЗ випустив понад 2,5 млн. тракторів різних моделей і модифікацій.

У 2007 році основним акціонером ХТЗ стала група ГАЗ (Росія), що належить російському бізнесменові Олегу ДЕРІПАСЦІ.

Державний пакет акцій ОАО «ХТЗ» становить 27,3%.