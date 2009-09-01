Руденко прикупив 19,4% акцій ХЕАЗу

Харків. 1 вересня. УНІАН. Фізична особа Ігор РУДЕНКО сконцентрував у власності 19,388% акцій ВАТ «Харківський електроапаратний завод» (м. Харків).

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні ГКЦБФР.

У повідомленні наголошується, що І.РУДЕНКУ станом на 31 серпня належить 3253870 акцій підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ «Харківський електроапаратний завод» (м. Харків) спеціалізується на випуску низьковольтної апаратури: вимикачів шляхових прямої, напівмиттєвої та миттєвої дії; реле часу пневматичних; трансформаторів розподільних типів; гумових виробів.

Продукція заводу застосовується у всіх галузях, особливо у верстатобудуванні, ліфтобудуванні, машинобудуванні.

2008 рік Харківський електроапаратний завод закінчив з чистим прибутком 0,475 млн. грн.