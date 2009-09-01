Тимошенко запросила Путіна до Харкова

Харків. 1 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН прийняв запрошення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО приїхати до Харкова в жовтні на чолі російської делегації для проведення засідання Українсько-Російського комітету з економічного співробітництва і пообіцяв, що російська сторона ґрунтовно підготується до цього заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільному з українським прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО брифінгу після завершення їхньої зустрічі в Польщі.

«Юлія Володимирівна запросила російську делегацію до Харкова в жовтні. До цього часу ми підготуємося грунтовно, обговорюватимемо ці питання (торговельно-економічної співпраці – УНІАН) не на ходу, а на українській землі», - сказав В.ПУТІН.

Зокрема, він зазначив, що під час засідання комітету необхідно буде обговорити «диверсифікацію наших зв`язків за дуже багатьма напрямами».

«Ви знаєте, рівень кооперації між російськими і українськими підприємствами дуже часто такий, що один без одного ці підприємства просто зупиняться, просто не існуватимуть. Це, зокрема, стосується й літакобудування», - сказав В.ПУТІН.

Російський прем`єр також зазначив, що на засіданні економічного комітету необхідно буде обговорити питання не тільки співпраці в енергетичній сфері та галузі літакобудування, але й питання співпраці в машинобудуванні та суднобудуванні.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що на економічній раді в жовтні необхідно буде обговорити і співпрацю в транспортній сфері.

«Проблеми, які у нас були в транспортній сфері, вони обов`язково будуть до кінця вирішені під час жовтневої зустрічі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН прибули сьогодні до Польщі для участі в траурних заходах до 70-річчя з дня початку Другої світової війни.