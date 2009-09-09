У справі Кушнарьова поставлено крапку

Харків. 9 вересня. УНІАН. Верховний Суд України відмовив родині народного депутата Євгена Кушнарьова, що загинув на полюванні, у задоволені касаційної скарги щодо перегляду справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, відповідну постанову було проголошено сьогодні колегією ВСУ, який таким чином залишив у силі ухвалу Апеляційного суду Харківської області, що закрив справу і задовольнив клопотання про амністію Дмитра ЗАВАЛЬНОГО, якого звинувачували у вбивстві з необережності.

Як зазначили у прес-службі, родичі Є.Кушнарьова у своїй скарзі просили переглянути ухвалу Апеляційного суду, оскільки вважають, що досудове слідство було проведено неретельно.

Постанова ВСУ набрала чинності з моменту її проголошення.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності».

Згідно з офіційною інформацією прокурора Харківської області Василя СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливського карабіна, який здійснив помічник-консультант народного депутата України Дмитра ШЕНЦЕВА Д.ЗАВАЛЬНИЙ.

У травні цього року суд задовольнив звернення Д.ЗАВАЛЬНОГО про амністію.