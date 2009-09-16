Одяг на Євро-2012 шитимуть поляки

Харків. 16 вересня. УНІАН. Польська фірма Bytom S.A. виграла тендер UEFA на проектування та пошиття офіційного одягу на Євро-2012, повідомили УНІАН в компанії.

Співрозмовник агентства не назвав суму контракту, пославшись на комерційну таємницю.

Він також не уточнив, коли фірма планує підписати контракт.

Згідно з офіційним повідомленням фірми, Bytom має розробити, пошити та доставити одяг для членів комісії та іншого персоналу UEFA, хостесс та офіційних асистентів.

У тендері, оголошеному в травні, брало участь понад десять фірм з усієї Європи.

Довідка УНІАН. Bytom є однією із найстаріших фірм, що займаються пошиттям одягу.

Перша фабрика, яка входить до складу фірми, почала працювати 1945 року. З 1995 року акції Bytom котуються на Варшавській фондовій біржі. Компанія продає свій одяг, крім Польщі, у Німеччині, Франції, Англії, США та Італії.