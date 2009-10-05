Сьогодні Тимошенко говоритиме з регіонами

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе сьогодні селекторну нараду з представниками влади в областях.

Темою розмови стануть питання підготовки об’єктів ПЕК та ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період, оплати спожитих енергоносіїв та житлово-комунальних послуг, а також стану виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 12 серпня 2009 року №1114.

Нарада розпочнеться о 9.00.