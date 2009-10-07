УЄФА не розглядає іншого формату Євро-2012, ніж 4 х 4

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Європейський футбольній союз сьогодні не розглядає іншого формату проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, ніж «4 х 4» - тобто по чотири приймаючих міста в Україні та Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор турніру Мартін КАЛЛЕН.

Однак він підкреслив, що остаточне рішення щодо приймаючих міст залежатиме від реального стану їх готовності та відповідності вимогам УЄФА. «Якщо міста готові, тоді залишається «4 х 4», якщо ні – тоді не буде «4 х 4», - сказав М.КАЛЛЕН.

Разом з тим, він зауважив, що для кожного українського міста, що претендують на приймання Євро-2012, наразі є свої завдання, які вони мають виконати, щоб підтвердити спроможність прийняти матчі турніру. Зокрема, у Львові, за його словами, проблемними є проекти будівництва стадіону та аеропорту, у Києві це недостатня кількість готелів та неготова дорожня інфраструктура. У Донецьку, продовжив директор турніру, на сьогодні існує дефіцит готельних номерів та під питанням будівництво аеропорту. У Харкові – також нестача готельних номерів, натомість, додав він, аеропорт та стадіон не викликають ніяких питань в УЄФА.

Разом з тим М.КАЛЛЕН висловив упевненість, що всі українські міста зможуть підтвердити свою спроможність своєчасно виконати взяті на себе зобов’язання по підготовці до чемпіонату. Він також додав, що на сьогодні Україна і Польща перебувають приблизно на однаковому рівні підготовки до Євро-2012.

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, зі свого боку, також висловив упевненість, що чотири українських міста прийматимуть матчі чемпіонату. «Сьогодні я в повній мірі можу казати про те, що ми 30 листопада будемо відповідати критеріям, на які розраховує виконком УЄФА і які дадуть можливість їм прийняти рішення про те, що формат турніру буде «4 х 4», - сказав Г.СУРКІС.

Нагадаємо, 13 травня ц. р. виконком УЄФА прийняв рішення про визначення міст-кандидатів на право прийняти матчі Євро-2012 в Україні та Польщі. При цьому українським містам до 30 листопада потрібно виконати низку вимог УЄФА для того, щоб підтвердити свою спроможність прийняти матчі турніру.