Вже відомі 18 збірних, які зіграють на Чемпіонаті світу з футболу 2010
11:01, 11 жовтня 2009Харьків
0 0
Господар турніру Південна Африка
Харків. 11 жовтня. УНІАН. На Чемпіонат світу з футболу 2010 року вже кваліфікувалося 19 збірних, повідомляє Kharkiv EURO.
Африка: Гана, Кот`д`Івуар.
Азія: Австралія, Північна Корея, Японія, Південна Корея
Європа: Данія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Англія, Італія, Сербія.
КОНКАКАФ: Мексика, США.
Південна Америка: Бразилія, Парагвай, Чилі.
Господар турніру: Південна Африка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter