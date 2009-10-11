Вже відомі 18 збірних, які зіграють на Чемпіонаті світу з футболу 2010

11:01, 11 жовтня 2009
Харьків
0 0

Господар турніру Південна Африка

Харків. 11 жовтня. УНІАН. На Чемпіонат світу з футболу 2010 року вже кваліфікувалося 19 збірних, повідомляє Kharkiv EURO.

Африка: Гана, Кот`д`Івуар.

Азія: Австралія, Північна Корея, Японія, Південна Корея

Європа: Данія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Англія, Італія, Сербія.

КОНКАКАФ: Мексика, США.

Південна Америка: Бразилія, Парагвай, Чилі.

Господар турніру: Південна Африка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter