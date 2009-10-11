Вже відомі 18 збірних, які зіграють на Чемпіонаті світу з футболу 2010

Господар турніру Південна Африка

Харків. 11 жовтня. УНІАН. На Чемпіонат світу з футболу 2010 року вже кваліфікувалося 19 збірних, повідомляє Kharkiv EURO. Африка: Гана, Кот`д`Івуар. Азія: Австралія, Північна Корея, Японія, Південна Корея Європа: Данія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Англія, Італія, Сербія. КОНКАКАФ: Мексика, США. Південна Америка: Бразилія, Парагвай, Чилі. Господар турніру: Південна Африка.

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