У Харкові вважають, що Тимошенко гідна носити титул «Велика Жінка 21 століття»
Ініціатива представник азербайджанської діаспори
Харків. 15 жовтня. УНІАН. Член правління Всеукраїнської громадської організації Народна Рада, голова Ради підприємців Торгового центру «Барабашове» Джамаладдін ГУСЕЙНОВ звернувся до президента Американського біографічного інституту Джанет ЕВАНС з пропозицією включити прем`єр - міністра України Юлію ТИМОШЕНКО до числа видатних особистостей, удостоєних почесного титулу «Велика жінка 21 століття».
Про це повідомив кореспонденту УНІАН 1-й заступник голови Представництва Всесвітнього конгресу азербайджанців в Україні, генерал-полковник, академік, Герой козацького народу Міршахін ІСМАІЛОВ.
У листі до Дж.ЕВАНС, Д.ГУСЕЙНОВ відмічає, що Ю.ТИМОШЕНКО є першим прем’єр-міністром на території країн СНД, і вважає, що «її внесок у розвиток демократії не може залишитися непоміченим».
Д.ГУСЕЙНОВ нагадує, що під час Євросередземноморського форуму (Euro-mediterranean Forum), який відбувся 7-9 грудня 2005 року в Монако, Ю.ТИМОШЕНКО отримала другу за півроку нагороду «Prix de la Foundation» за видатні лідерські якості, економічні досягнення під час керівництва Кабінетом міністрів та антикорупційну політику, а також за боротьбу із загрозами демократії, які виникають в сучасному світі. У вересні того ж року Ю.ТИМОШЕНКО стала володарем ще однієї престижної нагороди «Людина року Центрально-східної Європи». А на думку всесвітньовідомого журналу «Forbes», вона посідає третє місце серед ста впливових жінок планети.
У списку «Велика Жінка 21 століття» вже є такі особи як Катерина друга, Роксолана, Маргарет Теччер, Леся Українка, Раїса Горбачова та багато інших.
У 2008 році в місті Сеул (Південна Корея) Д.ГУСЕЙНОВ отримав звання «Посол Миру».
На його думку, нинішній керівник уряду України Ю.ТИМОШЕНКО гідна бути в списку «Великих Жінок 21 століття.