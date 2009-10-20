Харківщина зібрала 50% посівів кукурудзи на зерно

Харків. 20 жовтня. УНІАН. У Харківській області зібрано 48% посівів кукурудзи на зерно.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

Він повідомив, що станом на 19 жовтня врожай зібрано на площі 54,9 тис. га, що становить 48% від запланованої площі збирання. Намолочено 206,8 тис. тонн зерна при середній врожайності 37,7 ц/га, що на 1,7 центнери більше за показник 2008 р.

В.ЗВЄРЄВ відзначив, що найбільшу врожайність мають господарства Золочівського (65,1 ц/га), Коломацького (53,5 ц/га) і Сахновщинського (53,4 ц/га) районів області.

Він додав, що збір кукурудзи на зерно в Харківській області триває.