Костенко: результат виборів Президента абсолютно непередбачуваний

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Народний депутат, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що результат президентських виборів в Україні буде абсолютно непередбачуваний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час робочої поїздки до Харкова.

На думку лідера УНП, протягом наступних місяців українська економіка переживатиме найскладніші у цьому році часи. А відтак, вважає він, «позиція українського громадянина стосовно того, за кого віддати свій голос на президентських виборах, може змінитися внаслідок економічних, соціальних і психологічних причин».

Ю.КОСТЕНКО заявив, що «в державному бюджеті нині немає коштів на найнеобхідніше – починаючи від фінансування Збройних сил України й закінчуючи соціальними видатками». «Очевидно, в найближчі місяці в Україні можливе припинення виплати в повному обсязі заробітної плати, пенсій, державної допомоги багатодітним сім’ям», – зазначив він.

Також Ю.КОСТЕНКО вважає, що на результат президентських виборів суттєво вплинуть відносини з іншими країнами. «Західні партнери, які підтримували Україну в її прагненні досягти європейських стандартів, охололи до України, тому що вона не демонструє ні послідовної, ні зрозумілої політики», – сказав він.

Водночас, на думку Ю.КОСТЕНКА, влив Росії на вибори в Україні буде дуже відчутним.

«Росія самостійно намагається переконати українського громадянина, за кого голосувати, враховуючи при цьому власні помилки 2004 року», - вважає лідер УНП.

При цьому, зазначив він, «конкретний кандидат, якого Російська Федерація хотіла б бачити на президентській посаді, не називається. Йдеться лише про український політичний курс, бажаний для росіян».

Ю.КОСТЕНКО вважає спробою «силового тиску» на Україну та її громадян «перегляд Російською Федерацією своєї військової стратегії». «Російська Федерація цим демонструє, що їй не указ міжнародно-правові заборони щодо втручання у справи інших держав, і вона керується виключно своїми інтересами у стосунках з Україною», - сказав лідер УНП.

При цьому він вважає, що переважній більшості потенційних кандидатів на пост Президента України притаманна «стовідсоткова орієнтацію на північного сусіда».

«На президентських виборах дуже мало говоритимуть про шляхи зміни державної політики на користь українського підприємництва, українського селянина, українського державного інтересу, – спрогнозував Ю.КОСТЕНКО. – На виборах змагатимуться в любові до Росії, в обіцянках не підвищувати ціну за транспортування російського газу в Європу, спробах залишити навічно в Україні Чорноморський флот».

«Всі українські кандидати готові здавати український інтерес в угоду міфічній підтримці Росії», – заявив Ю.КОСТЕНКО.