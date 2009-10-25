Металіст скорочує розрив із Шахтарем
20:50, 25 жовтня 2009Харьків
0 0
Донеччани не змогли обіграти Закарпаття
Харків. 25 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу обіграв на своєму полі полтавську Ворсклу з рахунком 1:0, повідомляє Kharkiv EURO.
Гол на 3-й хвилині першого тайму з подачі Рикуна у ворота полтавчан забив Джексон.
Матч відзначався великою напруженістю, і кожна з команд мала нагоди вразити ворота суперника.
Після 11 ігор Металіст набрав 23 очка і посів третє місце в Турнірній таблиці і відстає від донецького Шахтаря на 2 очка.
Сьогодні в Ужгороді володар Кубка УЄФА не зміг здолати опір Закарпаття (1:1).
Лідирує Динамо (31). У Шахтаря – 25 очок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter