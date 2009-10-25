Металіст скорочує розрив із Шахтарем

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу обіграв на своєму полі полтавську Ворсклу з рахунком 1:0, повідомляє Kharkiv EURO.

Гол на 3-й хвилині першого тайму з подачі Рикуна у ворота полтавчан забив Джексон.

Матч відзначався великою напруженістю, і кожна з команд мала нагоди вразити ворота суперника.

Після 11 ігор Металіст набрав 23 очка і посів третє місце в Турнірній таблиці і відстає від донецького Шахтаря на 2 очка.

Сьогодні в Ужгороді володар Кубка УЄФА не зміг здолати опір Закарпаття (1:1).

Лідирує Динамо (31). У Шахтаря – 25 очок.