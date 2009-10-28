Турбоатом підписав у Таджикистані договір на $2 млн.

Харків. 28 жовтня. УНІАН. ВАТ «Турбоатом» підписав у Таджикистані договір на 2 мільйонів доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківського облдержадміністрації, у ході візиту до Республіки Таджикистан делегація Харківської області на чолі з головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ провела переговори в Міністерстві енергетики і промисловості Республіки Таджикистан, предметом яких була співпраця ВАТ «Турбоатом», ДП «Електроважмаш», «Форез», «УПЕК» та «ХТЗ» з таджицькими партнерами і реалізація перспективних проектів у сфері малої гідроенергетики.

Після переговорів генеральний директор ВАТ «Турбоатом» Віктор СУБОТІН підписав контракт про співпрацю з таджицькою стороною на загальну суму 2 млн. дол.