Масових звільнень у метрополітені не буде

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У Комунальному підприємстві «Харківський метрополітен» проводиться оптимізація виробничого процесу, яка необхідна для введення нових технологій.

Як повідомляє сайт міськради, про це поінформував під час виїзного засідання постійної депутатської комісії з промисловості, економічного розвитку і власності головний інженер підприємства Сергій ШТАНЬКО.

Він наголосив, що при цьому не йдеться ні про які масові звільнення.

За словами керівника, введення електронних систем обліку та інших технологічних новинок вимагає від персоналу підземки як мінімум підвищення кваліфікації. Проте не всі працівники готові до навчання і переходу на більш інтелектуальні форми праці, і тому будуть іти. Зокрема, після введення електронних карточок та, скоріше за все, звільняться за власним бажанням кілька десятків людей.

«А тим більше, не мовиться про продаж метрополітену - це просто неможливо зробити, це цілісний майновий комплекс, суцільний живий організм», - сказав С.ШТАНЬКО.