Харківське облуправління охорони здоров’я працюватиме цілодобово

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Головне управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації переведене на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації після засідання обласної Комісії з надзвичайних ситуацій, присвячене питанням протидії можливій епідемії вірусної інфекції A/H1N1 у Харківської області і вживання необхідних профілактичних заходів, проведеного під головування заступника голови ХОДА Сергія СТОРОЖЕНКА.

В ході наради С.СТОРОЖЕНКО звернув увагу присутніх на те, що обласні і міські власті повинні мати в своєму розпорядженні все необхідне для того, щоб мінімізувати наслідки поширення вищеназваної вірусної інфекції. Він наголосив на важливості координування зусиль всіх служб і відомств, які так чи інакше пов’язані з вирішенням цієї проблеми.

Під час наради Головний санітарний лікар Харківської області Сергій САВЕНКОВ зазначив, що на Харківщині доки не перевищено епідеміологічний поріг. За його словами, дуже важливо, аби громадяни, що відчули нездужання, не займалися самолікуванням і якнайскоріше зверталися за допомогою до лікувальних установ, максимально точно виконуючи розпорядження медиків.

Начальник Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Олександр ГАЛАЦАН проінформував учасників наради про наявність лікарняних ліжок, які зарезервовані в лікувальних стаціонарах і можуть бути використані у разі потреби.

«На відміну від інших областей країни, ми маємо два спеціалізовані інфекційні стаціонари з реанімаційними відділеннями, що, безумовно, істотно полегшує ситуацію, - підкреслив О.ГАЛАЦАН. - Крім того, потрібно за допомогою засобів масової інформації спокійно і докладно інформувати населення про дороги поширення інфекції і необхідні профілактичні заходи. Причому, дуже поважно, аби на ці теми виступали не випадкові люди, а кваліфіковані медики».

Учасники наради підтримали пропозицію про створення при облдержадміністрації обласного штабу з протидії поширення вірусної інфекції в Харківської області, а також про швидке відкриття «гарячих» телефонних ліній, по яких можна було б оперативно інформувати громадян.

С.СТОРОЖЕНКО дав ряд доручень відносно закупівлі противірусних препаратів, у тому числі, для медпрацівників. Крім того, він звернув увагу на необхідність використання марлевих пов’язок студентами і викладачами вузів Харкова, а також введенні дієвих протиепідемзаходів в студентських гуртожитках і місцях масового скупчення людей. Також йшлося про продовження щоденної роботи лікувальних установ до 20.00.

«Ми знаємо, що в країні набирає обертів передвиборна боротьба, коли на вулиці і площі виводяться сотні і тисячі людей. Тому я поводжуся з проханням утриматися від проведення масових акцій в цей складний період»,- заявив заступник керівника області.

С.СТОРОЖЕНКО перевів Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації на цілодобовий режим роботи і доручив підготувати розпорядження про створення обласного штабу з протидії поширення вірусної інфекції в Харківської області.

Крім того, він заявив, що найближчим часом розгляне питання про введення карантину у всіх навчальних закладах Харківщини.