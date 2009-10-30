Янукович прагне зняття недоторканості

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягатиме на ухваленні закону про зняття депутатської недоторканності в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Партії регіонів сказав у прямому ефірі місцевого 7-го телеканалу, відповідаючи на запитання телеглядачки про те, як політик ставиться до зняття депутатської недоторканності.

«Ви повинні знати, що автором цього законопроекту, про який ви говорите, є я і перший заступник голови Верховної Ради ЛАВРИНОВИЧ, тому ми від свого закону, природно, відступати не будемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я й мої однодумці, - додав він, - наполягатимемо на тому, щоб цей закон був прийнятий і в другому читанні, і в цілому, а потім був відправлений до Конституційного Суду на експертизу. Потім процедура цього закону така, що він повинен ще повернутися до парламенту, і парламент повинен проголосувати, щоб зробити зміни в Конституції в 300 голосів, не менше».

На запитання ведучого про те, де гарантія, що політична сила, яка перемогла, не скористається законом для боротьби з опозицією, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що «гарантій, звичайно, немає ніяких». При цьому він зазначив, що для ефективної роботи закону потрібно, зокрема, реформувати судову систему, щоб судді стали незалежними від влади.