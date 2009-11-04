Посилено санітарний контроль на кордоні з Росією

Харків. 4 листопада. УНІАН. Санітарний контроль на кордоні посилений як з боку РФ, так і з боку України через епідемію грипу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров‘я та соціального розвитку РФ, про це поінформувала заступник міністра Вероніка СКВОРЦОВА.

«Усі особи, які перетинають кордон, піддаватимуться звичайним карантинним заходам. Проводитиметься оцінка стану здоров`я. У разі виявлення ГРВІ буде призначене лікування. В особливих випадках буде призначений карантин», - сказала В.СКВОРЦОВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Харківської облдержадміністрації, на сьогодні діагностовано 31 випадком грипу А(N1H1) в Бєлгородській області Росії. Керівництво двох сусідніх областей досягло домовленостей щодо посилення прикордонного та митного контролю.

За повідомленнями російських інформагентств, днями в Бєлгородській області від захворювання на «каліфорнійський» грип померла 30-річна жінка.