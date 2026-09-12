4 недооцінені міста Європи, де можна оглянути стародавні руїни без натовпів туристів

Тут кожен зможе насолодитися архітектурою, яка збереглася крізь століття.

Для багатьох туристів головними визначними пам’ятками Європи є історичні храми, найдавніші амфітеатри, а також імператори та полководці, які створили цілу цивілізацію. Але далеко не всі знають, що для цього не потрібно їхати до переповнених Риму та Афін.

Видання Travel off path назвало чотири європейські міста, які підкорять серця любителів історії, але без натовпів туристів.

Нім, Франція

Нім – це втілення мрії кожної дитини, захопленої Римською імперією. Тут є 2000-річна арена – дивовижно добре збережена версія Колізею, побудована наприкінці I століття – всього через кілька десятиліть після відкриття головної римської пам’ятки. Однак, на відміну від Колізею, центральна частина арени, як і раніше, придатна для використання, і щоліта тут виступають всесвітньо відомі артисти.

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Окрім неймовірно добре збереженої арени, у Німі знаходиться "Мейсон-Карре" – храм початку I століття, який вцілів практично без пошкоджень. Що стосується давньоримських храмів, то за ступенем збереження він цілком може скласти конкуренцію Пантеону.

Крім того, неподалік від Пон-дю-Гар розташований величезний триярусний акведук, збудований римлянами через річку Гардон, з прекрасним гальковим пляжем біля його підніжжя.

Евора, Португалія

Евора – компактне місто середніх розмірів, розташоване в самому серці регіону Алентежу. До нього можна дістатися поїздом із Лісабона всього за 1,5 години.

Головна пам'ятка тут – майже 2000-річний римський храм – одна з найбільш добре збережених давньоримських пам'яток Португалії, хоча його досі іноді називають храмом Діани. Варто зазначити, що археологи пов’язують храм з імператорським культом, можливо, з імператором Августом, і немає жодних доказів того, що він коли-небудь був присвячений Діані.

У будь-якому разі той факт, що його монументальний гранітний подіум і канельовані коринфські колони досі височіють посеред живого, дихаючого середньовічного міста, робить його ще більш чудовим.

Всього за дві хвилини ходьби від храму розташований собор – грандіозне диво романсько-готичного стилю з рожевого граніту з урочистим готичним монастирським двором, високим центральним нефом і терасою на даху, на яку можна піднятися, щоб помилуватися теракотовими дахами міста.

Пловдив, Болгарія

Друге за величиною місто Болгарії – це величезний музей під відкритим небом, де можна побачити греко-римські руїни, візантійські церкви, османські мечеті та особняки епохи Болгарського відродження. Побудований на семи пагорбах, що багато в чому нагадують Рим, Пловдив найбільш відомий своїм стародавнім театром на схилі пагорба з рядами відреставрованих мармурових сидінь та реконструйованою сценою, яка досі слугує фоном для вистав та концертів.

Ще одна важлива пам’ятка - римський стадіон, прихований під головною вулицею: збудований на початку II століття н. е., за часів правління імператора Адріана.

Пловдив – це чиста, справжня, яскрава давня історія: від римських руїн, розкиданих по Історичному центру, до підйому на Небет-Тепе – видатного пагорба, на якому збереглися сліди халколітичного поселення та укріплень, збудованих і перебудованих фракійцями, римлянами, візантійцями та середньовічними правителями. Мова йде про тисячі й тисячі років історії, що наклалися один на одного.

Меріда, Іспанія

Прихована в західних глибинках Іспанії, ближче до Португалії, ніж до Мадрида, Меріда – одна з недооцінених перлин. Місто було засноване в 25 році до н. е. за часів імператора Августа для загартованих у боях ветеранів Кантабрійських воєн, які носили галеї.

Саме тут розташований один із найбільш добре збережених римських театрів: за головною сценою височіє подвійний ярус коринфських колон, а широкі ряди кам’яних сидінь щороку знову заповнюються глядачами під час фестивалів.

Крім того, туристів порадує Пуенте-Романо – гранітний міст довжиною в півмилі, перекинутий через річку Гуадіана, який веде прямо до підніжжя Алькасаби – ісламської фортеці, збудованої Омейядами у 835 році з використанням ділянок римської стіни та переробленої римсько-вестготської кладки.

Раніше УНІАН назвав 10 найкомфортніших міст світу.

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