Російська тактика наступу остаточно зламалася, а іншої у них немає, - Білецький

Усі здобутки росіян на фронті цього літа обмежуються тактичним просуванням на окремих ділянках.

Росія зберігає намір захопити всю Донецьку та Луганську області, однак українські командири вважають, що досягти цієї мети військам РФ буде вкрай складно. Проблема росіян в тому, що їхня тактика закидування противника піхотою перестала давати результати, а іншої у агресора просто нема. Про це під час щорічної конференції Yalta European Strategy (YES) розповіли українські військові, яких цитує "BBC Україна".

Так, за словами командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, нинішня стратегічна мета російської армії – остаточне захоплення Донецької та Луганської областей. За його словами, без повного контролю над Донбасом вихід з війни мав би для Росії очевидні репутаційні ризики.

За даними української та західних розвідок, військове керівництво РФ розраховує повністю окупувати ці два українські регіони до середини квітня, тоді як політичне керівництво Росії допускає завершення завдання навіть до початку 2027 року.

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Водночас Білецький вважає такий сценарій малоймовірним.

"В України є абсолютно всі шанси втримати вигідні рубежі оборони, втримати так званий пояс міст-фортець, покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. І, я думаю, протягом місяця ми ці покращення продемонструємо всьому світу і вони будуть беззаперечні", – заявив бригадний генерал.

Він зауважив, що російська тактика м'ясних штурмів, тобто використання чисельної переваги в піхоті, яка раніше давала росіянам певні результати, тепер не приносить успіху і призводить лише до значних втрат. Водночас нової ефективної тактики, яка могла б замінити цей підхід, противник поки не продемонстрував, каже офіцер.

Командир 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко також оцінює результати російського наступу як обмежені. Він зазначає, що влітку російські війська досягли лише локальних тактичних успіхів і не виконали поставлених перед ними стратегічних завдань. Зокрема, йдеться про плани щодо захоплення Добропілля.

За прогнозом Прокопенка, наприкінці вересня ситуація може змінитися через погіршення погодних умов. Російські війська, як розповідає командир, можуть відмовитися від застосування малих піхотних груп і знову перейти до спроб механізованих проривів із використанням важкої бронетехніки.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Росія різко збільшила кількість атак реактивними безпілотниками по Україні – у серпні їх було близько 2800 проти 350 у червні. Нові моделі дронів значно швидші, що скорочує час реагування української ППО з хвилини до кількох секунд і знижує ефективність перехоплення до 60%.

Також ми розповідали, що російське командування приховувало реальний стан фронту, через що Путін публічно хвалився вигаданими успіхами. Українська операція біля Лимана дозволила відбити значну територію, але Кремль отримував неправдиві доповіді й навіть заявляв про контроль над Святогірськом, який фактично залишається під Україною.

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