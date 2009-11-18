Ярославський предложил на пост президента Премьер-Лиги Сергея Харченко

Харьков. 18 ноября. УНИАН. Президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ от имени своего клуба предложил на пост президента Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-Лига» кандидатуру Сергея ХАРЧЕНКО -нынешнего руководителя Ассоциации пляжного футбола Украины, в прошлом - руководителя ООО «Медиа Спорт Промоушен».

Как сообщили корреспонденту УНМАН в пресс-службе ФК «Металлист», официальное письмо руководства ФК «Металлист» направлено в адрес дирекции Премьер-Лиги.

В письме подчеркивается, что С.ХАРЧЕНКО «досконально знает футбольную деятельность и, в частности, порядок организации соревновательной деятельности, тренировочного процесса и арбитража футбольных матчей; владеет необходимыми знаниями в области экономики и менеджмента футбольной индустрии и имеет соответствующий опыт работы; равноудален от всех владельцев футбольных клубов». Исходя из вышесказанного, руководство ФК «Металлист» считает, что С.ХАРЧЕНКО «может стать именно тем руководителем профессионального футбола Украины, который способен сыграть консолидирующую роль и успешно выполнять функции президента Премьер-Лиги».

В своем обращении к футбольной общественности страны А.ЯРОСЛАВСКИЙ отмечает, что С.ХАРЧЕНКО является «одним из немногих отечественных специалистов по футбольному менеджменту и маркетингу», и ФК «Металлист» предложил «такого кандидата на пост президента Премьер-Лиги, который реально способен навести порядок в этой организации».

По мнению А.ЯРОСЛАВСКОГО, С.ХАРЧЕНКО присуще «доскональное знание украинского рынка коммерческих прав, опыт привлечения партнеров и спонсоров различных турниров, серьезный вклад в развитее детского спорта». Президент ФК «Металлист» солидарен с со своими коллегами - президентами украинских футбольных клубов, в том числе с Ринатом АХМЕТОВЫМ и Сергеем ТАРАТУТОЙ, которые считают, что, «двигаться в Европу можно только, если будут соблюдены три основополагающих принципа - независимость, профессионализм и честность», и видят приоритетами развития украинского футбола, «с одной стороны, повышение его конкурентоспособности и капитализации, а с другой - решение проблемы судейства».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ убежден, что как кандидат на пост президента Премьер-Лиги С.ХАРЧЕНКО «удовлетворяет перечисленным требованиям и пользуется заслуженным авторитетом в футбольном мире (на прошлых выборах руководителя ПЛ он набрал наибольшее число голосов). Президент ФК «Металлист» отмечает, что лично изучил предложения С.ХАРЧЕНКО по развитию Премьер-Лиги и считает их «продуманными и обоснованными: «У кандидата, которого выдвигает ФК «Металлист», есть понимание того, как обеспечить баланс интересов клубов, коммерческую эффективность ПЛ, объективное судейство».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ надеется, что «потенциал и программа С.ХАРЧЕНКО будут по достоинству оценены и поддержаны участниками выборов».

Справка УНИАН. 16 ноября 2009 г. завершилась регистрация кандидатов на пост президента Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-Лига». Выборы главы этой организации назначены на 1 декабря 2009 г.