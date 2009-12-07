У Німеччині помер харківський лікар

Харків. 7 грудня. УНІАН. У Німеччині помер головний лікар 30-ї харківської міської лікарні Віктор КУЛИНИЧ, який був направлений на лікування до Європейського центру вірусних інфекцій (м.Лейпціг) з важкою формою пневмонії.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН заступник Харківського міського голови-директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігор ШУРМА.

«Не виключено, що агресивна пневмонія, з якою лікар був відправлений на лікування за кордон, стала ускладненням «каліфорнійського» грипу A/H1N», - сказав І.ШУРМА.

За його словами, Харків ще не має офіційно підтвердженого діагнозу з Німеччини. Водночас, І.ШУРМА вказав на той факт, що ніхто з лікарів і близьких, хто лікував і доглядав В.КУЛИНИЧА, на цей час не захворів, тоді як «каліфорнійському» грипу присвоєно 6-й ступінь пандемічності.

І.ШУРМА повідомив, що І.КУЛИНИЧ застудився, перебуваючи в Іспанії. Після повернення намагався лікуватися сам, але коли стало гірше, звернувся до лікарів, і його було госпіталізовано у Харкові, а згодом направлено до Німеччини.

За даними І.ШУРМИ, сьогодні немає підтвердження захворюваності на «каліфорнійський» грип у хворих, які в останній місяць померли від пневмонії у Харкові. «Сьогодні, - сказав він, - є підтвердження від 8 до 16 випадків захворювань харків’ян на «каліфорнійський» грип A/H1N, але всі вони живі-здорові».