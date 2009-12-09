Яценюк вважає нереальним прийняття закону про відкриті списки

Харків. 9 грудня. УНІАН. Кандидат на посаду Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає «нульовими» перспективи прийняття нинішньою Верховною Радою закону про парламентські вибори за відкритими списками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив на прес-конференції у Житомирі.

При цьому він підкреслив, що у нього в програмі чітко написано про намір подолати політичну корупцію. «Політична корупція - це парламент і система виборів», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Кандидат в Президенти наголосив, що існуюча виборча система «має історичні корені у 2004 році». За його словами, саме тоді відбулася «конституційна угода по виборах, і країна дізналася про те, що парламент - вже не парламент». «Дивіться, зараз у парламенті вже фактично немає 450 депутатів, є тільки керівники фракцій, там все незрозуміло...», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

«Перспективи прийняття відкритих списків чинним парламентом нульові, а якщо вони будуть прийняті, то це буде щось на кшталт конституційних змін», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

«Однаково буде десяток «лазєєк», бо відкриті списки – це втрата контролю над своїми фракціями та своїми партіями. Тому що тоді доведеться формувати політичну систему за принципом фахових політиків, а не водіїв і секретарів. Тоді не вийде просто «на арапа» давати вказівку своїй фракції голосувати так чи інакше... тоді фактично фірми у вигляді політичних партій розваляться», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив 5 грудня про намір найближчим часом внести до парламенту законопроекти про вибори за відкритими списками.

«Через кілька днів я у парламент подаю закони про зміну системи виборів до місцевих органів влади і до Верховної Ради України», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він пояснив, що метою цих законопроектів є повернення до мажоритарної системи виборів до місцевих органів влади і запровадження відкритих списків кандидатів у народні депутати.

Президент переконаний, що запровадження таких змін посилить відповідальність і політиків, і виборців, які знатимуть, за кого віддали свій голос. Також, на його переконання, це вирішить проблему криміналізації української влади.