СБУ та МВС шукають особу, яка повідомила про міну в російському потязі

Харків. 9 грудня. УНІАН. Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ встановлюють особу, яка повідомила про наявність вибухівки в потязі «Санкт-Петербург – Севастополь».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у 9-му вагоні потягу вчора ввечері було виявлено залишену кимсь сумку, власника якої встановити не вдалося.

Після того як сумку винесли на міжколійний простір знешкодили так званою гідрогарматою і обстежили, але будь-яких підозрілих предметів, схожих на вибухівку, не виявили.

Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи із затримання людини, яка зробила повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією начальника Головного управління МНС України в Харківській області Павла ОДАРЮКА, у потязі російського формування №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» у вагоні №9 провідником був виявлений підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій. О 18.10 потяг був зупинений на станції «Мерефа» і виведений на запасні колії. Пасажири потяга були екстрено евакуйовані.

За даними П.ОДАРЮКА, підозрілий предмет був знищений на платформі станції вибухотехніками шляхом підриву. Рух потягів по станції був припинений о 19.50 на час виконання робіт.